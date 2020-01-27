https://static.news.ru/photo/f675204a-40ca-11ea-9fc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Роскачества провели исследование о содержании кальция в молочных продуктах. Об этом сообщило РИА Новости.

Как бы много кальция ни обещали производители, его будет недостаточно для покрытия суточной нормы. Но у потребления кальция из йогурта всё-таки есть и плюсы: из молочных продуктов организм всё же усваивает кальций лучше, чем из растительных. Однако, если сравнивать йогурт с другими молочными продуктами, то сравнение будет далеко не в его пользу, — привели данные исследования в агентстве.

Специалисты не считают йогурт богатым источником кальция и рекомендуют восполнять суточную норму кальция употребляя сыр, особенно пармезан, голландский и пошехонский, а также сгущённое молоко и плавленый сыр. Эксперты напоминают о том, что в сгущёнке есть сахар, а в плавленом сыре содержатся фосфаты.

Для более эффективного усвоения желательно употреблять кальций в сочетании с продуктами, содержащими витамин D и белок. Однако для восполнения нормы кальция в день желательно употреблять йогурт в сочетании с другими продуктами, — процитировали Роскачество в агентстве.

Как писал NEWS.ru ранее, врач-диетолог рассказала о том, чем вредны фосфаты. Специалист объяснила, что при чрезмерном употреблении плавленого сыра фосфаты начинают вымывать из организма кальций. Кроме того, продукт не рекомендуется людям с ожирением, гипертонией, атеросклерозом и тем, у кого проблемы с обменом веществ.