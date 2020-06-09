Роскачество назвало опасные бактерии, которые могут вызвать отравление

https://static.news.ru/photo/aad400e2-aae3-11ea-84d7-fa163e074e61_660.jpg Сальмонелла Фото: pixabay.com

Специалисты АНО «Российская система качества» (Роскачество) назвали наиболее опасные бактерии, вызывающее отравление, которые могут быть в продуктах.

Сальмонелла содержится в яйцах, мясе, молоке и воде. Она вызывает диарею и брюшной тиф. Также в молоке и мясе встречается бруцелла, ещё она может быть в твороге, сыре, брынзе и других молочных продуктах. Бруцелла — опасная бактерия, способная повлиять на опорно-двигательный аппарат и даже привести к инвалидности.

В сыром молоке могут содержаться кампилобактерии, которые вызывают энтероколит. Бактерии кишечной палочки бывают в овощах, фруктах, зелени и мясе. Все эти бактерии умирают при температуре от 56 до 60 градусов Цельсия, сообщает РИА Новости.

В ракообразных, моллюсках и недостаточно просоленной рыбе содержатся паразитические черви анизакиды (гельминты). Их также можно убить при помощи термической обработки или при заморозке.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскачество назвало самые опасные и безопасные продукты. По данным организации, самые опасные продукты — шашлыки, коньяк и ванильные сырки, а самые безопасные — водка и растительное масло.