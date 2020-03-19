https://static.news.ru/photo/0a54fba0-69a5-11ea-8d0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/Global Look Press

Роскачество проверило томатные соки. В некоторых образцах находились консерванты, а также сахар, который не указан в составе. Об этом сообщило РИА Новости.

Исследование показало, что не все производители добросовестно указывают информацию на упаковке. Так, в соке четырёх торговых марок обнаружен добавленный сахар, информацию о котором производители не указали ни в составе, ни в наименовании продукта, что является нарушением требований технического регламента в части маркировки продукта, — приводит результаты исследования агентство.

Отмечается, что восемь образцов нельзя было назвать соком по физико-химическим показателям. Пять исследуемых образцов не указали в составе сахар, который присутствовал в соке. Все торговые марки указали верно объём продукта.

Бензойная кислота не была обнаружена в образцах, а вот сорбиновую кислоту исследователи нашли в трёх образцах.

Ни в одном из исследуемых соков специалисты не нашли синтетических красителей. Однако в продукции трёх торговых марок был обнаружен консервант сорбиновая кислота, — приводит результат РИА Новости.

Всего специалисты исследовали 39 торговых марок томатного сока.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Роскачества рассказали, как выбрать качественную тушёнку. Эксперты отметили, что в названии у мясного продукта по ГОСТу не должно быть слова «тушёнка», так как мясные консервы должны называться тушёной говядиной. Она должна содержать не менее 58% массовой доли мяса и жира, не менее 15% массовой доли белка, соли от 1 до 1,5%.