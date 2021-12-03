Рошаль объяснил, почему считает дело врачей Сушкевич и Белой заказным

Дело врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, обвиняемых в убийстве новорождённого младенца, носит заказной характер, так как суд игнорирует доводы защиты по этому делу, заявил президент «Национальной медицинской палаты» (НМП) Леонид Рошаль. Он уточнил, что ни один представленный стороной защиты специалист не был допущен к слушанию в суде, пишет Lenta.ru.

В следственных действиях, в том, как проходили судебные заседания, явно прослеживается заказной характер. Он определяется тем, как грубо не удовлетворялись ходатайства защиты, в том, что ни один представленный стороной защиты специалист не был допущен к выступлению в суде, — пояснил Рошаль.

Более того, уверяет Рошаль, о том, что дело заказное, говорит и тот факт, что о гибели ребёнка стало известно от анонимного источника. Однако ключевой ошибкой он считает халатность дежурного неонатолога, которая не присутствовала на родах, хотя это её прямая обязанность.

Несмотря на тяжёлое состояние недоношенного ребёнка, этот доктор-неонатолог не вызвала сразу бригаду из регионального перинатального центра, было упущено драгоценное время, — подчеркнул Рошаль.

При этом он обратил особое внимание на то, что муж этой женщины-неонатолога является калининградским судьёй. По мнению Рошаля, это оказывает прямое влияние на ход судебного разбирательства.

В ноябре 2018 года после гибели новорождённого и. о. главврача роддома № 4 в Калининграде Елене Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне 2019 года СК РФ возбудил ещё одно уголовное дело — по статье об организации убийства малолетнего. Суд отправил Белую под домашний арест.

По мнению следствия, Белая и реаниматолог-анестезиолог регионального перинатального центра Элина Сушкевич убили недоношенного младенца, считая его нежизнеспособным, и попытались это скрыть. При этом присяжные ранее оправдали калининградских медиков.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал повторно доложить ему о деле Элины Сушкевич.