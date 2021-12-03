Рошаль назвал возможную причину массового оттока врачей из профессии

Врачи могут начать массово уходить из профессии, если судебное дело против медиков Элины Сушкевич и Елены Белой, обвиняемых в убийстве новорождённого, закончится обвинительным приговором, заявил президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль. По его мнению, подобный исход может привести к трагедии для системы здравоохранения, пишет Lenta.ru.

Каждый день можно находить причины для того, чтобы судить врачей, а дело Сушкевич и Белой может стать прецедентом, который спровоцирует взрыв, — пояснил Рошаль.

В ноябре 2018 года после гибели новорождённого и. о. главврача роддома № 4 в Калининграде Елене Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне 2019 года СК РФ возбудил ещё одно уголовное дело — по статье об организации убийства малолетнего. Суд отправил Белую под домашний арест.

По мнению следствия, Белая и реаниматолог-анестезиолог регионального перинатального центра Сушкевич убили недоношенного младенца, считая его нежизнеспособным, и попытались это скрыть. При этом присяжные ранее оправдали калининградских медиков.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал повторно сообщить ему о деле Элины Сушкевич.