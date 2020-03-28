https://static.news.ru/photo/df3294d6-7116-11ea-ab8f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что ежедневно проверяется на коронавирус. В первый день всероссийских выходных, объявленных, чтобы россияне остались дома и не рисковали заразиться, Рогозин посетил стройплощадку Национального космического центра в Москве.
По словам руководителя, сотрудников Роскосмоса тестируют на инфекции перед каждым запуском пилотируемого корабля, поэтому он привык к частым проверкам здоровья.