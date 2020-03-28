Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что ежедневно проверяется на коронавирус. В первый день всероссийских выходных, объявленных, чтобы россияне остались дома и не рисковали заразиться, Рогозин посетил стройплощадку Национального космического центра в Москве.

По словам руководителя, сотрудников Роскосмоса тестируют на инфекции перед каждым запуском пилотируемого корабля, поэтому он привык к частым проверкам здоровья.

Как уточнило РИА Новости, Рогозин проверился на COVID-19 перед поездкой на космодром Байконур, откуда 9 апреля корабль «Союз МС-16» отправится к Международной космической станции.

NEWS.ru писал, что 27 марта в СМИ появилась информация, что московский офис Роскосмоса эвакуировали после обнаружения коронавируса у двух сотрудников. Рогозин назвал эти сообщения фейковыми.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях