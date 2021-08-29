Родителям дали советы по вакцинации детей перед поступлением в детсад

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов дал родителям ряд советов в связи с поступлением ребёнка в детский сад, рекомендовав, в частности, заранее позаботиться о вакцинации, передаёт РИА Новости.

Врач напомнил , что вакцины от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гепатита В и ветряной оспы вводятся ребёнку в несколько этапов, между которыми должно пройти определённое время. Поэтому вакцинироваться за несколько месяцев до поступления в детсад не удастся.

При этом необходимо позаботиться об укреплении здоровья ребёнка, включив в его рацион продукты, богатые витаминами и минералами. По рекомендации педиатра, также можно давать специальные комплексы.

Ранее сообщалось, что более половины россиян (69%) не готовы отвести на вакцинацию от коронавируса своих детей. Категорически отрицательно на вопрос о вакцинации ответили 37% респондентов и ещё 32% заявили, что скорее не готовы привить своего ребёнка. Однозначно положительно ответили 8% опрошенных и 23% заявили, что, скорее всего, отведут на вакцинацию своих детей.

В большей степени о готовности привить детей говорили те родители, которые сами прошли процедуру вакцинации (47%). Кроме того, в пользу прививки ребёнка чаще высказывались отцы, чем матери: 36% и 24% соответственно.