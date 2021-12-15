Родители рассказали об опасениях на фоне вакцинации детей от COVID-19

В России опубликовано очень мало официальных исследований и анализа поствакционных осложнений, поэтому родители переживают за своих детей на фоне планов правительства по вакцинации подростков от коронавируса. Руководитель движения «Родительский отпор» многодетный отец Николай Мишустин рассказал о массовых обращениях родителей Москвы против скрининг-тестов в школах, пишет «Царьград».

Сейчас, когда у нас практически нет результатов исследований и анализа поствакционных осложнений, реакция соответствующая. Ну представьте, в Америке 43 тысячи в год поствакцинальных осложнений, а у нас всего около 200 случаев. То есть в случае причинения ущерба ничего доказать невозможно, — выразил опасения Мишустин.

Он также пожаловался на отсутствие «советской медицины». Мишустин подчеркнул, что у родителей нет никаких гарантий компенсации от государства в случае, если у детей проявятся поствакционные осложнения после прививки от коронавируса. По его мнению, это одна из причин недоверия россиян к современной медицине.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что около 3,9% россиян, привитых от COVID-19, всё равно заболевают коронавирусом. Он отметил, что зачастую такие пациенты не нуждаются в госпитализации, так как их состояние не является тяжёлым.