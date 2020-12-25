РФПИ приостановил экспорт «Авифавира» из-за спроса в России

https://static.news.ru/photo/429db26a-46ac-11eb-ad58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Рудаков/РИА Новости

Экспорт препарата для лечения коронавируса «Авифавир» из-за высокого спроса в России приостановлен. В будущем он возобновится.

Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

На данный момент мы приостановили поставки на зарубежные рынки, потому что есть очень большой спрос в России. Последние два месяца мы поставляем только на территорию России, и в дальнейшем, когда мы нарастим объёмы и в России будет больше этого препарата, мы возобновим поставки на за рубеж, — цитирует его телеканал «Россия 24».

В ноябре для удовлетворения спроса на «Авифавир» ООО «Кромис» (совместное предприятие РФПИ и ГК «ХимРар») сообщало о том, что удвоит производственные мощности для выпуска 200 тысяч упаковок препарата в месяц.

Ранее сообщалось, что пациенты с коронавирусом, которые проходят лечение в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), будут получать препарат «Авифавир» бесплатно. Лекарство будет предоставляться пациентам только по назначению врача. Медики будут контролировать его применение.

«Авифавир» — отечественный препарат на основе фавипиравира, одобренный для лечения коронавируса. «Арепливир», как заявлено производителем, блокирует распространение коронавируса и вызывает его гибель в организме, устраняя причину заболевания.

В октябре Министерство здравоохранения России зарегистрировало предельные отпускные цены на лекарственные препараты от COVID-19. В настоящее время одобрение Минздрава для лечения от коронавирусной инфекции получили четыре отечественных препарата. Это «Авифавир», «Коронавир», «Арепливир» и «Илсира». Последнее лекарство рекомендовали использовать при лечении пациентов с тяжёлой формой COVID-19. Из пресс-релиза Минздрава следует, что предельные отпускные цены должны быть следующими: «Авифавир» 200 мг, 10 шт. — 1000 рублей, 40 шт. — 4000 рублей, 50 шт. — 5000 рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав одобрил его постоянную регистрацию. Отмечается, что изначально регистрация на «Авифавир» истекала 1 января 2021 года.