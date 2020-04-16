РФПИ и «Яндекс» запускают тестирование на COVID-19 на дому

https://static.news.ru/photo/f32b88e2-7fdc-11ea-8f12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) запускает тестирование на коронавирус на дому вместе с компанией «Яндекс» — партнёром по альянсу по борьбе с коронавирусом.

На первом этапе пройти тестирование от аккредитованных лабораторных служб смогут жители Москвы, входящие в группу риска (от 65 лет и старше). По мере роста числа тестов в лабораториях возможность пройти тест появится и для людей других возрастов и регионов РФ, — сообщается в пресс-релизе фонда.

Ранее подведомственный Роспотребнадзору научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления антител к коронавирусу SARS-CoV-2. Она позволит диагностировать COVID-19 за 15–20 минут.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2 млн человек по всему миру, более 137 тысяч скончались.

По состоянию на 16 апреля в России выявлено 27 938 случаев коронавирусной инфекции (+3448 за последние сутки), 2304 человека выздоровели. Болезнь унесла жизни 232 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 16 146 (+1370 за последние сутки) заболевшим, писал NEWS.ru.