https://static.news.ru/photo/3652cfa0-bead-11e9-b957-fa163e074e61_660.jpg Глеба Панфилов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Режиссёра Глеба Панфилова врачи госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии с подозрением на инфаркт.

85-летний артист 14 августа почувствовал себя плохо. Прибывшие медики срочно его госпитализировали в одну из больниц Москвы, сообщает Telegram-канал Mash .

В ближайшее время врачи проведут обследование и поставят точный диагноз.

Ранее News.ru писал, что известному певцу Андрею Лысикову, выступающему под псевдонимом Дельфин, стало плохо в студии звукозаписи в центре Москвы. Исполнитель потерял сознание. В данное время врачи оказывают ему помощь, решается вопрос о госпитализации в одну из больниц столицы.