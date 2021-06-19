Ревматолог рассказала о вызываемых COVID заболеваниях

https://static.news.ru/photo/7e815454-d1ca-11eb-9134-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН

Коронавирус может привести к развитию ряда аутоиммунных заболеваний. В их числе артриты, полимиозиты, волчанка и другие. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала главный ревматолог депздрава столицы Алёна Загребнева.

Всё, что касается аутоиммунных заболеваний, мы знаем про них много, но ничего конкретного. Безусловно, пусковыми факторами может быть инфекция, особенно вирусная, в том числе коронавирусная, — отметила эксперт.

По её словам, медики в настоящее время наблюдают отсроченный всплеск таких заболеваний. При этом ревматолог подчеркнула, что не важно, в какой форме пациент переболел COVID-19 — лёгкой или тяжёлой.

Для того чтобы избежать последствий коронавируса, она порекомендовала россиянам пройти процедуру вакцинации.

Ранее врачи отметили, что у трети пациентов с тяжёлой формой COVID-19 возникают тромбозы. В группе риcка те, кто попал в cтационар с коронавирусом и сопутствующими хроническими венозными тромбозами нижних конечностей и таза, с мерцательной аритмией и онкологией.