https://static.news.ru/photo/9a2369c8-5894-11ea-ae3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московское управление Роспотребнадзора предписало обеспечить персонал медицинскими масками, антисептиками и регулярно дезинфицировать помещения из-за угрозы коронавируса.

Ведомство предписало ежечасно обрабатывать дверные ручки и кассовые аппараты и дважды в сутки проводить полную дезинфекцию помещений. Официантов обязали носить маски и менять их каждые три часа. В заведениях общепита должны появиться бактерицидные ультрафиолетовые облучатели, пишет «Эхо Москвы».

В распоряжении сказано, что эти меры необходимы для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, и документ подписан главным санитарным врачом Москвы Еленой Андреевой, — говорится в сообщении.

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко поддержал вводимые меры дезинфекции. По его словам, они помогут если не исключить заражение, то хотя бы снизить риск.

Как писал NEWS.ru, к 26 февраля вирусом COVID-19 заразились более 81 тысячи человек, из которых 78 тысяч — в Китае. Инфекция поразила сотни человек в Южной Корее, Японии и Италии, в России зафиксировано лишь два случая заражения. Жертвами коронавируса стали около 2,8 тысячи заболевших, более 30 тысяч выздоровели.