Репродуктолог ответила на вопрос об импотенции у мужчин после COVID

Коронавирус не вызывает импотенцию или бесплодие у мужчин, однако у представителей сильного пола на три месяца нарушается фертильность после перенесённого COVID, объяснила репродуктолог Гаянэ Калоева. Она подчеркнула, что это изменение проходит со временем, пишет «Москва 24».

Есть данные о том, что коронавирус снижает фертильность у мужчин по крайней мере на три месяца. То есть происходит изменение качества спермограммы. Оно через три месяца проходит, — заверила Калоева.

Она порекомендовала планировать беременность спустя три месяца после перенесённого случая заболевания коронавирусом. При это Калоева отметила, что некоторые способны зачать плод и через месяц после заболевания, что говорит о слабом влиянии на репродуктивные функции. Специалист добавила, что прививка никак не влияет на фертильность мужчин или женщин.

Ранее биолог Анча Баранова заявила, что младенцы женщин, которые в процессе беременности перенесли коронавирус, рождаются с заниженными на один-два балла показателями шкалы Апгара, с помощью которой врачи оценивают состояние новорождённого малыша. По словам медика, такие дети рождаются более вялыми и более восприимчивыми к инфекционным заболеваниям.