«Редкая иммунологическая поломка» может быть причиной отсутствия антител
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
14:10, 21 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Отсутствие антител к коронавирусу после вакцинации двумя разными препаратами от этой инфекции свидетельствует о «редкой иммунологической поломке». Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, слова которого передаёт телеканал «Доктор». По словам специалиста, таким пациентам необходимо обратиться к иммунологу.
В ситуации, когда вы сделали прививку, у вас ноль [антител], вам к иммунологу. Если вы поменяли два вакцинных препарата и у вас ноль [антител] — у вас редкая иммунологическая поломка, — рассказал специалист.
При этом он скептически отнёсся к тестам на определение антител к коронавирусу. По его словам, обычным людям эти данные не нужны. Они необходимы только для научных целей. Этот эпидемиологический тест помогает следить за распространением инфекции и планировать противоэпидемические мероприятия. Горелов добавил, что тесты обычно показывают общее наличие различных антител в организме человека, а не только нейтрализующие коронавирус.
Ранее голландские учёные признали, что иммунная система каждого человека уникальна, поэтому каждый из нас по-своему ощущает воздействие вакцины от коронавируса. Это сказывается как на переносимости препарата, так и на его эффективности.