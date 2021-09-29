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Реаниматолог развеяла миф о вреде одного из методов обезболивания при родах

16:18, 29 сентября 2021
Реаниматолог развеяла миф о вреде одного из методов обезболивания при родах Фото: Judith Thomandl/imageBROKER.com/Global Look Press
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Эпидуральная (спинномозговая) анестезия, используемая в качестве одного из методов обезболивания при родах, не причиняет вреда позвоночнику и спинному мозгу роженицы. Более того, эта процедура абсолютно безвредна для дальнейшего развития малыша, считает анестезиолог-реаниматолог Яна Котенко. Об этом сообщают «Невские Новости».

[Эпидуральная анестезия] на развитие ребёнка не повлияет. Существует много научных работ, посвящённых этой теме. Установлено, что малыши развиваются гармонично, в соответствии возрасту, — пояснила Котенко.

Однако в некоторых случаях эпидуральная анестезия противопоказана роженицам. Например, если пациентки страдают от нарушений работы сердца или печени, а также при сложной беременности и наличии кровотечения. В таких ситуациях врачи используют общий наркоз.

Ранее NEWS.ru выяснил, почему в XXI веке женщины всё ещё прибегают к варварским методам преждевременного прерывания беременности и делают аборты в подпольных клиниках.
 

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