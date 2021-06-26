Реаниматолог рассказал о последствиях искусственной комы

Выход из искусственной комы сопровождается «пьяным» ощущением, исчезающим со временем. Тяжесть восстановления организма после такого состоянии зависит в основном от исходного заболевания, рассказал NEWS.ru врач — анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов.

По его словам, последствия связаны и с самой седацией, так как используются «очень тяжёлые лекарства», но в целом «после неё восстанавливаются полностью».

Но есть сопутствующие риски, например риск внутрибольничной инфекции при длительной ИВЛ, от катетеров, развитие пролежней, развитие пневмонии от длительного лежания, — добавил медик.

Задачи у искусственной комы разные, зависят от недуга — если пациентов переводят на ИВЛ, в сознании они начнут «бороться» с аппаратом, а от самой трубки ощущения крайне неприятные, отметил Гапонов. Поэтому человеку вводят гипнотики и релаксанты, выключающие всю мускулатуру, и тогда аппарат ИВЛ нормально работает, достигая нужного эффекта.

Он также перечислил признаки теплового удара. Среди них слабость, головокружение, головная боль, иногда тошнота, рвота и потеря сознания. Медик добавил, что на солнце долго находиться опасно всем, независимо от возраста и хронических заболеваний.

Риск усиливается с годами и у пациентов, страдающих в первую очередь патологией сердца и сосудов: это гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, нарушение мозгового кровообращения и т. д.

Знойная погода не время для жирной жареной пищи, от неё лучше отказаться, заявила в беседе с NEWS.ru диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. По её словам, в такие дни можно смело устраивать разгрузочные дни, а «очень классным» блюдом станет «правильный вариант окрошки».