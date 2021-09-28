Реаниматолог рассказал, как помочь выжить тяжелобольным COVID-19

Больные коронавирусом пациенты могут сдаться психологически, и это грозит смертью. Поэтому врачи обращаются к их родным для помощи и моральной поддержки, рассказал «Радио 1» реаниматолог-анестезиолог Видновской РКБ Александр Плиев.

Коронавирус поражает когнитивные функции организма, поэтому у больных им пациентов чаще возникают депрессии, панические атаки и психозы.

Настрой пациента очень в важен в борьбе с любым недугом. Однако сейчас, во время коронавируса, мы чаще замечаем, что у тех, кто психологически быстро сдаётся, финиш бывает не очень хорошим. И, чувствуя это, всегда стараемся таким пациентам уделять больше времени, чаще к ним подходить, морально поддерживать. Бывает, что подключаем родственников, — сообщил Плиев.

Он добавил, что из-за запрета на посещение пациенты разговаривают с родными по телефону. Врачи предупреждают их, чтобы они избегали в общении с больным негатива, и нередко после этого состояние пациентов улучшается.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость коронавирусом в России будет расти. Россияне неохотно прививаются и плохо соблюдают санитарно-эпидемиологические правила.