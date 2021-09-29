Реаниматолог раскрыл причину пробуждения пациентов во время операции

До 7% всех пациентов могут проснуться во время операции, слышать разговоры врачей и даже чувствовать боль. Это связано с редкими особенностями пациентов, попавших на операционный стол. Об этом рассказал врач реаниматолог-анестезиолог Видновской РКБ Александр Плиев в беседе с «Радио 1».

Пробуждение во время анестезии связано с редкой особенностью пациентов. К счастью, в последнее время подобные явления сводятся к минимуму, поскольку анестетики и средства для наркоза становятся всё совершеннее, — успокоил Плиев.

Он добавил, что наркоз состоит из трёх составляющих: обездвиживание всех мышц кроме сердечной, обезболивание и погружение в сон. Иногда случается так, что человек не до конца поддаётся анестезии и испытывает неординарные ощущения во время операции.

Одна пациентка рассказывала, что слышала всё происходящее вокруг, разговоры врачей, звуки медицинских аппаратов, но не могла говорить и пошевелиться. <...>С каждым годом такое осложнение, как пробуждение во время анестезии, проявляется все реже, — заверил Плиев.

Ранее реаниматолог рассказал, что может помочь тяжелобольным COVID-19 выжить в трудной ситуации. Он заверил, что моральная поддержка и забота могут сыграть решающую роль в лечении тяжелой формы коронавируса.