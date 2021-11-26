«Реально продлевает жизнь»: Мясников рассказал о пользе морской рыбы

Морская рыба очень полезна для организма. Особенно благодаря содержанию в ней полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, которые продлевают человеку жизнь. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что рыба богата йодом, белками, витамином В12. Однако все эти полезные вещества можно получить и из других продуктов, чего не скажешь о кислотах Омега-3.

А вот кислоты Омега-3 вы нигде не найдёте <...> Это то, что реально продлевает нашу жизнь, — сказал эксперт.

Он пояснил, что кислоты Омега-3 снижают уровень плохого холестерина, риск артрита и депрессии, а также полезны для мозга. Кроме того, их употребление оказывает благотворное влияние на кожу, поскольку замедляет процесс образования морщин.

В то же время Мясников порекомендовал не есть слишком много морской рыбы беременным женщинам. По его словам, в ней, помимо всего прочего, может содержаться ртуть, переизбыток которой негативно отразиться на ребёнке. Врач посоветовал будущим мамам включать морскую рыбу в рацион не чаще двух раз в неделю.

Ранее Мясников заявил, что умеренное потребление красного мяса не ведёт к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако он призвал не злоупотреблять этим продуктом, поскольку в этом случае возрастает риск развития рака кишечника.