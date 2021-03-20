Реабилитолог рассказал о гимнастике для легких

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Человек задействует ресурсы своих лёгких меньше, чем наполовину, однако это можно исправить. Как научиться управлять дыханием, чтобы насытить организм кислородом. рассказал реабилитолог, инструктор по йоге Дмитрий Сандул.

В интервью радио Sputnik Сандул отметил, что человек задействует лёгкие всего на 30–40%.

Вы сами можете это проверить — вы делаете вдох, и он очень короткий, а если делать целенаправленный вдох, он будет длинный, объёмный. Самое простое, что вообще можно делать — научиться пользоваться дыханием и задержками, — сказал реабилитолог.

По его словам, в Европе особый тип дыхания практиковался на подводных лодках ещё во время Второй мировой войны. Такой способ позволял «растягивать» кислород на более долгое время, очищать лёгкие, повышать их ресурс и количество воздуха, которое туда попадает.

По мнению Сандула, сегодня дыхательная гимнастика может помочь, в том числе восстановлению организма после перенесённого коронавируса. Для этого он рекомендует использовать пранаяму — технику дыхания, известную в практике индийских йогов.

Мы делаем вдох носом, увеличиваем его максимально долго, такой же спокойный длинный выдох. Можно практиковать «квадратное» дыхание: вдох и выдох на четыре счета, регулировать длительность вдоха и выдоха. Так вы растягиваете лёгкие, лёгочная система начинает развиваться, — объяснил специалист.

Такое развитие, считает реабилитолог, укрепит организм и поможет ему защититься от будущих инфекций.

Дмитрий Сандул рекомендует заниматься дыхательной гимнастикой в тех местах, где есть чистый воздух и не использовать при этом маску, поскольку она может нанести только вред.

Выдох в маску и прогон через себя будет формировать токсины, ‒ предупредил реабилитолог.

Делать упражнения эксперт советует дважды в день и не менее чем по пять минут.

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