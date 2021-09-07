Реабилитолог рассказал, как самостоятельно обнаружить шейный остеохондроз

Врач-реабилитолог кандидат медицинских наук Александр Шишонин рассказал, как самостоятельно определить шейный остеохондроз. Двумя способами диагностики он поделился в своём Instagram.

Шишонин сообщил, что проблемы в шейном отделе позвоночника нарушают кровоснабжение головного мозга, а это вызывает дисбаланс в организме.

Первый предложенный способ диагностики: представить, что нужно сдать назад за рулём автомобиля. Необходимо положить руку на соседнее сидение, повернуть голову и посмотреть назад. Если это не удаётся, есть остеохондроз. Второй способ — проверить себя на «синдром капюшона». Если приходится поворачивать корпус, будто на голове капюшон, чтобы посмотреть вбок, болезнь присутствует.

Также симптомами шейного остеохондроза могут быть головные боли, головокружения, повышение внутричерепного давления, тошнота, гипертонические кризы, нестабильное артериальное давление, нарушение объёма движения, хруст, боли в руках.

Врач советует делать гимнастику, чтобы увеличить объём движений и укрепить мышцы.

Ранее клиницист и невролог Артур Фадеев рассказал о способах профилактики остеохондроза.