Реабилитолог призвал отказаться от поездок в жаркие страны после COVID

https://static.news.ru/photo/05e92684-4c91-11eb-ba39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Darya Parchinskaya/Russian Look/Global Look Press

Полёты в жаркие страны запрещены людям, перенёсшим COVID-19. От жары серьёзную нагрузку испытывает сердечно-сосудистая система, и есть риск развития тромбоза.

Как сообщила в беседе с газетой «Известия» главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Галина Иванова, опасность представляют и сами полёты с акклиматизацией.

Ни в коем случае нельзя лететь в страны с жарким климатом, потому что невозможно гарантировать, что у человека не разовьются тромбозы и эмболии, — подчеркнул эксперт.

По словам Ивановой, есть риск по прилёте куда-нибудь на Бали оставить целое состояние не на отдых, а на лечение в местном госпитале.

Опасность тромбоза подстерегает туристов и в горах, причина тому — разрежённый воздух. Поэтому перед поездкой в горы и катанием на лыжах нужно предварительно получить консультацию у врача.

Она отметила, что это совсем не значит, что «нужно сидеть и бояться всю оставшуюся жизнь тромбоза». Просто за здоровьем надо следить и заниматься им: посещать врачей, задавать им вопросы.