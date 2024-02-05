Реабилитацию пациентов с инсультом облегчит уникальная разработка В Красноярском крае создали тренажер для реабилитации пациентов после инсульта

Фото: Министерство цифрового развития Красноярского края

Ученые Красноярского края создали специальный тренажер, благодаря которому пациенты, пережившие инсульт, могут пройти реабилитацию с высокими результатами, сообщило Минцифры региона. Устройство также позволяет врачам и пациентам анализировать данные совместной работы для достижения более эффективного результата, уточняется в сообщении ведомства.

Устройство работает следующим образом: пациент надевает манжету, на которую прикреплены датчики, отслеживающие амплитуду движения руки во время прохождения компьютерных игр. Результаты выполнения заданий и статистику прогресса пациента может смотреть и анализировать врач-реабилитолог и на основании этих данных корректировать курс лечения, — подчеркивается в заявлении пресс-службы.

Технология помогает не только отслеживать текущие результаты, но и дает возможность врачу в онлайн-режиме общаться с пациентом. Иными словами, пациент может заниматься дома, а доктор будет получать отчетность и в случае необходимости вносить коррективы в режим реабилитации.

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