Развеяны мифы о возникновении рака

Некоторые убеждения о том, из-за чего возникает рак, не подтверждаются, сообщает издание Live 24. Причинами онкологии не могут быть кофе, подогретый шпинат, тесный лифчик, травмы и алюминий в дезодорантах.

Так, миф о кофе как причине возникновения онкологии основан на выделении акриламида при обжарке зёрен. Он правда вызывал рак у подопытных животных, но перенести результат на человека нельзя. Более того, по данным Информационной службы рака, кофе может предотвращать рак печени и простаты.

Предположение о том, что травмированные ткани могут повышать риски возникновения рака, появились в натуропатии. Но, по словам учёных, такие заявления — это прошлый век. Нет никаких подтверждений тому, что удары, зажимы, травмы или кровоизлияния могут послужить причиной рака, — пишет издание по поводу ещё одного мифа.

Но плохо зажившие ожоги и многолетняя лимфедема действительно способны привести к лимфангиосаркоме.

Что касается влияния алюминия, его повышенное содержание действительно фиксировали у пациенток с раком груди, но не ясно, было ли оно причиной болезни или следствием.

Ранее NEWS.ru спросил у медиков, как не пропустить рак и какие симптомы хронического стресса схожи с началом онкологического процесса. Врач-онколог, главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии Андрей Пылёв отметил, что теперь из-за сложной ситуации люди пойдут к врачу только в крайнем случае, когда болезнь уже будет в запущенном состоянии.