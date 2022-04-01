Развеян миф о вреде синтетических витаминов

Синтетические витамины не опаснее натуральных, их состав одинаков, сообщил эксперт рынка Национальной технологической инициативы FoodNet Андрей Зюзин «Газете.Ru». Любые витамины могут нанести вред лишь в случае передозировки, отметил он.

Самые дешёвые витамины — это синтетические витамины. Они такие же по своему составу, как и натуральные. Сказать, что синтетические опаснее, их применение грозит побочными эффектами, нельзя. Все витамины вызывают какой-либо негативный эффект только при передозировке, — рассказал Зюзин.

Он объяснил, что, к примеру, витамин А может быть животного, растительного и рекомбинантного (синтетического) происхождения — и будет абсолютно одинаковым.

Также, по словам Зюзина, принимать биологические добавки нужно в меру, по рекомендациям врача. При этом специалист отметил, что сфера биодобавок активно развивается, потому что продукты не проходят клинических испытаний и выходят на рынок по упрощённой схеме.

Ранее главный профилактолог УрФО Сергей Токарев заявил, что совместный приём витаминов и лекарственных средств может привести к обратному и опасному результату. По его словам, может произойти снижение эффективности препаратов и проблемы с их усвоением. Он посоветовал принимать лекарственные препараты либо до приёма пищи, либо после.