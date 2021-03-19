Развеян миф о вреде картофеля

Врач-диетолог призвал не отказываться от картофеля из-за популярного мифа о том, что он якобы вреден для снижения веса.
Овощ сам по себе не калорийный продукт,
Он у картофеля действительно высокий. То есть картофель может довольно-таки быстро и высоко поднять уровень глюкозы в крови, — отметил диетолог.
Переедание картошки может привести к развитию болезней сердечно-сосудистой системы. Но вместо того чтобы отказывать себе в этом овоще совсем, можно просто выбирать молодой картофель, чтобы гликемический индекс изначально не был достаточно высоким.
Кроме того, можно добавить клетчатки: например, сварить картофель в мундире и добавить к нему овощную нарезку или салат.
Также необходимо измельчить картофель, потому что чем сильнее измельчён продукт, тем быстрее он усваивается.
Шубина советует не разваривать овощ и не есть его слишком горячим, а также добавлять к нему рыбу или мясной продукт, чтобы в организм вместе с ним попадали белок и жир.
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