Развеян миф о вреде картофеля

https://static.news.ru/photo/6719911c-8947-11eb-8bb9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-диетолог призвал не отказываться от картофеля из-за популярного мифа о том, что он якобы вреден для снижения веса.

Овощ сам по себе не калорийный продукт, объяснила врач Мария Шубина телеканалу «Звезда». Тут важно другое — при поедании картофеля нужно учитывать его гликемический индекс.

Он у картофеля действительно высокий. То есть картофель может довольно-таки быстро и высоко поднять уровень глюкозы в крови, — отметил диетолог.

Переедание картошки может привести к развитию болезней сердечно-сосудистой системы. Но вместо того чтобы отказывать себе в этом овоще совсем, можно просто выбирать молодой картофель, чтобы гликемический индекс изначально не был достаточно высоким.

Кроме того, можно добавить клетчатки: например, сварить картофель в мундире и добавить к нему овощную нарезку или салат.

Также необходимо измельчить картофель, потому что чем сильнее измельчён продукт, тем быстрее он усваивается.

Шубина советует не разваривать овощ и не есть его слишком горячим, а также добавлять к нему рыбу или мясной продукт, чтобы в организм вместе с ним попадали белок и жир.

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