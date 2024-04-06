Развеян миф о пользе зверобоя и ромашки аптечной Врач Водовозов: зверобой и ромашка аптечная на самом деле очень вредны

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Чабрец прошел тысячелетнюю проверку своей полезности, а вот в составе зверобоя на самом деле есть огромное количество опасных веществ, заявил врач, научный журналист Алексей Водовозов на форуме «Ученые против мифов». Специалист предупредил, что среди растений, которые долгое время использовались как лекарственные средства, есть множество вредных для организма, передает корреспондент NEWS.ru.

Травы использовались в медицине в тот период, когда врачи были подобны богам. Есть одна трава, которая прошла проверку тысячелетий, — это чабрец, который и тысячи лет назад использовали от кашля, и сейчас. Популярное лекарственное растение зверобой — ужасно. Там много опасных веществ, — отметил эксперт.

Также Алексей Водовозов заявил, что к числу опасных растений относится ромашка аптечная. Он в шутку заявил, что если дома и есть такой препарат, то лучше не пить его самому, а напоить гостей.

Ранее кандидат медицинских наук Ольга Жоголева на форуме «Ученые против мифов» заявила, что лук и свекла на самом деле могут укрепить иммунитет. По ее словам, в отдельных случаях их использование может привести к негативным последствиям и пока преждевременно рекомендовать лекарства на основе этих растений, несмотря на имеющиеся плюсы.