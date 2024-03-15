Развенчан миф об основных симптомах туберкулеза Lancet: большинство больных туберкулезом не жалуются на кашель

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Большинство больных туберкулезом пациентов не отмечали у себя кашель до постановки диагноза, сообщается в мета-анализе, опубликованном в медицинском журнале The Lancet Infectious Diseases. У 25% вовсе не было каких бы то ни было симптомов, характерных для заражения этой инфекцией.

Большинство людей, больных туберкулезом легких, не сообщают о кашле, четверть вообще не сообщают о симптомах, указывающих на туберкулез, а четверть из тех, кто не сообщает о кашле, имеют положительные мазки мокроты, что указывает на заразность. В условиях высокой заболеваемости субклинический туберкулез может вносить значительный вклад в бремя туберкулеза и передачу микобактерий туберкулеза, — констатируют авторы исследования.

В анализе суммированы данные 34 исследований, которые охватывали более 620 тысяч человек. При этом подтвержденный туберкулез был у 1944 участников исследований.

Ранее главный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева рассказала, что в некоторых регионах России наблюдается неблагоприятная ситуация в связи с распространением туберкулеза. Она отметила, что неблагоприятная эпидемиологическая обстановка зафиксирована в Сибири, Дальневосточном федеральном округе, части Приволжья, на Урале, в центральной части страны.