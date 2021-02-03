Разработчики «Спутника V» заверили мусульман в халяльности вакцины

https://static.news.ru/photo/ec10be14-66be-11eb-afda-96000091f725_660.jpg Фото: Luis Lima Jr/Keystone Press Agency

Разработчики российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» предоставили в Духовное управление мусульман РФ сведения о составе препарата. По предварительным данным, в нём нет ничего, что могло бы вызвать у религиозных людей желание отказаться от вакцинации. Об этом сообщил зампредседателя ДУМ РФ муфтий Ильдар Аляутдинов.

До этого мусульмане обеспокоились соответствием вакцины требованиям исламской религии — халяльностью. Особенно верующих беспокоил вопрос использования в препарате свиного желатина.

Пришёл ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет. По сути своей, на первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещённого с точки зрения ислама там нет, — рассказал Аляутдинов.

По его словам, разработчикам задали уточняющие вопросы по составу вакцины. Кроме того, на следующей неделе запланировано совместное заседание богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин. По его итогам будет приниматься решение о возможности использования препарата на верующих, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине австралийский вирусолог Питер Доэрти высоко оценил российский препарат «Спутник V». По его мнению, для создателей вакцины не станут проблемой даже новые штаммы коронавируса. Доэрти считает прививку «очень обнадёживающей», так как ее эффективность — более 90%.

Он отметил, что сейчас вирус находится в процессе трансформации, а это значит, что вакцину, возможно, придётся подправить, «но это не будет сложно». Вирусолог обратил внимание на схожесть подходов создания российского препарата и вакцин фармкомпаний Janssen и AstraZeneca.