Разработчики «Спутника V» рассказали, что нужно сделать перед прививкой

https://static.news.ru/photo/8621c4be-3d23-11eb-a510-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Перед вакцинацией от коронавирусной инфекции желательно сдать ПЦР-тест, а также проверить наличие антител. Лучше всего протестироваться за сутки до процедуры.

Старайтесь не контактировать с больными коронавирусом две недели. Человек должен быть здоров в целом, не иметь высокой температуры и респираторной симптоматики, — рассказала URA.RU завлабораторией Центра имени Гамалеи Елена Бурцева.

Врач-аллерголог Владимир Болибок напомнил, что беременность является противопоказанием для вакцинации, поэтому если женщина сомневается, то стоит сдать тест на беременность. За три дня до вакцинации, в день прививки и через три дня после второго укола нельзя пить алкоголь. Иммунитет к вирусу появится в течение шести недель после второй прививки, в это время важно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Как писал NEWS.ru, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург заявил, что российская вакцина «Спутник V», вероятно, будет защищать от вируса около двух лет, тогда как Pfizer — четыре или пять месяцев. Это связано с тем, что российский препарат сделан на той же платформе, что и вакцина против Эболы.

Ранее сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в Боливарианской Республике сделал прививку от COVID-19 препаратом «Спутник V» и поблагодарил президента России Владимира Путина за щедрость по отношению народу страны.