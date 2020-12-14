Разработчик вакцины «Спутник V» рассказал о случаях заражения у привитых

https://static.news.ru/photo/8a11c350-3e1b-11eb-910f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Случаи заражения COVID-19 у добровольцев, привитых вакциной «Спутник V» и участвующих в пострегистрационных исследованиях, протекали легко.

Об этом заявил заместитель директора НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов. По его словам, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжёлого течения заболевания.

Он также добавил, что в группе добровольцев, кто получил плацебо, были зафиксированы тяжёлые и средние случаи течения заболевания.

Мы показали, что даже те случаи, которые были в группе вакцинированных, все протекали исключительно как лёгкие, при этом в группе плацебо также были случаи и тяжёлые, и средние, — цитирует Логунова РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, согласно анализу данных в заключительной контрольной точке клинических исследований «Спутника V», эффективность препарата подтверждена на уровне 91,4%. Соответствующие сведения были получены через 21 день после введения первой дозы. Расчёт происходил из анализа данных добровольцев, которые получили как первую, так и вторую дозу вакцины или плацебо, в третьей, и заключительной точке исследований.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V», вероятно, будет защищать от вируса около двух лет, тогда как Pfizer — четыре или пять месяцев. Это связано с тем, что российский препарат сделан на той же платформе, что и вакцина против Эболы.