Разработчик «Спутника V» гарантировал привитым защиту на полгода

Привитые вакциной «Спутник V» гарантированно защищены от коронавируса на протяжении полугода. Об этом заявил глава Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

У нас есть достаточно уже данных, что в течение полугода иммунитет точно сохраняется, — сказал он.

В период эпидемиологического подъёма иммунитет следует обновлять путём повторной прививки. По его словам, в настоящее время готовятся соответствующие рекомендации.

Гущин добавил, что «Спутник V» эффективно справляется с новыми штаммами, в том числе индийским, и практически стопроцентно защищает человека от тяжёлой формы коронавируса, а также летального исхода.

Ранее в Минздраве сообщили, что во время роста заболеваемости COVID-19 ревакцинацию необходимо проходить через полгода, а в спокойной ситуации достаточно прививаться один раз в год.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что «Спутником V» повторно можно вакцинироваться тем, кто ранее привился «КовиВаком» или «ЭпиВакКороной».