Разработчик «Спутника V» гарантировал привитым защиту на полгода
Сергей Попов
Сергей Попов
10:38, 22 июня 2021
Владимир ГущинФото: Кадр из видео/ Официальный канал ПАО «ЛУКОЙЛ»/youtube.com
Привитые вакциной «Спутник V» гарантированно защищены от коронавируса на протяжении полугода. Об этом заявил глава Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
У нас есть достаточно уже данных, что в течение полугода иммунитет точно сохраняется, — сказал он.
В период эпидемиологического подъёма иммунитет следует обновлять путём повторной прививки. По его словам, в настоящее время готовятся соответствующие рекомендации.
Гущин добавил, что «Спутник V» эффективно справляется с новыми штаммами, в том числе индийским, и практически стопроцентно защищает человека от тяжёлой формы коронавируса, а также летального исхода.
Ранее в Минздраве сообщили, что во время роста заболеваемости COVID-19 ревакцинацию необходимо проходить через полгода, а в спокойной ситуации достаточно прививаться один раз в год.
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что «Спутником V» повторно можно вакцинироваться тем, кто ранее привился «КовиВаком» или «ЭпиВакКороной».