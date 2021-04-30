Разработчик «КовиВака» рассказал, сколько длится иммунитет после прививки

https://static.news.ru/photo/8cb55e2c-ab40-11eb-a80a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал о вакцине от коронавируса «КовиВак», которую разработали в учреждении. По его словам, иммунитет к COVID-19 после введения препарата длится около восьми месяцев. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1».

Наш опыт — порядка восьми месяцев, — сказал он.

Он сообщил, что центр планирует до конца 2021 года изготовить как минимум 7,5 млн доз вакцины. Кроме того, разработчики подали документы в Министерство здравоохранения, чтобы получить возможность применять препарат для людей старше 60 лет.

Ранее Ишмухаметов заявил, что вакцина «КовиВак» эффективно действует против известных мутаций коронавируса. По его словам, это объясняется тем, что в основе препарата есть антигены целого вируса.

Также он рассказал, что в рамках третьей фазы клинических испытаний вакцины центр Чумакова проверит препарат на людях старше 60 лет, на онкологических больных, а также на пациентах с аутоиммунными заболеваниями. Это не значит, что вакцину не будут испытывать на более молодых людях. Участие в исследовании будет добровольным. Специалисты хотят проверить препарат на разных категориях россиян, чтобы узнать, как он действует на них.