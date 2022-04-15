Разработано эффективное средство против рака груди

Учёные Курчатовского института разработали эффективное средство против рака груди, пишут «Известия». В рамках нового исследования, специалисты изучили воздействие различных токсических веществ на раковые клетки. Свинец-212 оказался перспективным для лечения онкологии соединением, так как имеет период полураспада десять часов.

Мы провели собственные эксперименты, которые подтвердили, что свинец-212 является одним из наиболее подходящих лекарственных агентов при лечении раковых опухолей, в частности, молочной железы, — рассказал изданию сотрудник института Константин Коков.

Ученый пояснил, что в течение этих десяти часов возможно изготовить препарат, привезти его в медицинское учреждение и ввести пациенту, где свинец распадётся и повредит опухоль с помощью радиоактивного излучения, выделяющегося в результате распада.

Отмечается, что на данный момент исследуются рекомендуемые дозы к усвоению свинца-212. В ближайшей перспективе специалисты планируют подробно изучить это соединение, в частности — его взаимодействие с рядом векторных соединений.

Анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков ранее рассказал, что избыточное потребление жидкости может привести к негативным последствиям для организма человека. Эксперт пояснил, что средней концентрацией для здорового человека является от 20 до 25 миллилитров на килограмм массы тела в сутки, или 1,2–1,5 литра жидкости в сутки.