Раскрыты протоколы осмотра первых пациентов с коронавирусом в Ухани

https://static.news.ru/photo/cba150fe-8275-11ea-888e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antonio Pisacreta/Ropi/Global Look Press

Китайские врачи раскрыли протоколы осмотра первых заражённых коронавирусом в Ухани в рамках информационного проекта «Россия — Китай: главное».

Как сообщил телеканал «360», Чжан Цзисянь, врач, которая первой сообщила органам здравоохранения о появлении коронавируса нового типа, показала архивные данные протокола консилиума экспертов о первых семи больных. Совещание медиков состоялось 29 декабря.

В истории болезни одного из пациентов указывались такие симптомы, как высокая температура, которая держалась 10 дней, затруднённое дыхание. Ему прописали противовирусное лечение, а после проведённой компьютерной томографии (КТ) лёгких выяснилось, что у пациента патологическое изменение обоих органов дыхания и в них развиваются серьёзные поражения ткани. Анализы на вирусы гриппа А и В ничего не выявили.

Чжан Цзисянь указала, что этот пациент был продавцом на городском рынке животных и морепродуктов «Хуанань», именного его течение болезни было самым тяжёлым.

Отмечается, что врачи сразу определили, что пневмонию вызывает инфекция, но не смогли понять, насколько она была заразной.

Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на свои «многочисленные» источники, заявил, что «нулевым пациентом» с коронавирусом был сотрудник лаборатории вирусологии в Ухани.

В России «нулевым пациентом» с коронавирусом стал мужчина, который прилетел из Милана и успел заразить своих родителей. У матери пациента болезнь протекала в лёгкой форме, а вот отца пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Как писал NEWS.ru ранее, британский портал Daily Mail сообщал, что коронавирус мог появиться из-за утечки в лабораториях Института вирусологии в Ухани. А американская газета The Washington Post опубликовала материал о том, что сотрудники посольства США в Китае посещали Институт вирусологии в Ухани и заявили о проблемах с безопасностью в лаборатории. Однако ВОЗ не подтвердила лабораторное происхождение коронавируса.