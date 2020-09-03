Раскрыты полезные свойства косметики с мочевиной

Мочевина входит в ряд косметических средств. Однако из-за своего названия иногда отпугивает покупателей. На самом деле это соединение обладает полезными свойствами, благотворно влияющими на кожу, и имеет мало общего с естественными выделениями человека.
Своё название вещество получило потому, что впервые, действительно, было выделено из мочи. Его уже давно научились синтезировать в лабораториях. Проникая в кожу, молекулы мочевины удерживают влагу, также они могут доставлять её на верхние слои эпидермиса.
Благодаря этим свойствам мочевина в косметике решает несколько задач: увлажняет кожу, улучшает её структуру и препятствует образованию морщин. Используется мочевина и в лечебной косметике — там ее содержание выше.
Подобные заблуждения существуют относительно и ряда другой косметики,
Ещё одно заблуждение — кремы с жемчугом. На самом деле они содержат не жемчужную пыль, а аминокислоты, гидролизат жемчуга. Белок конхиолин, содержащийся в жемчуге, оказывает хорошее воздействие на кожу, но только в том случае, если может попасть ниже эпидермиса.
Гипоаллергенная косметика на самом деле обычная, но только хорошо протестированная косметика. Поэтому эксперты рекомендуют внимательно читать этикету и смотреть, нет ли в составе вещества, которое вызывает у вас аллергию.
Не более чем маркетинговый ход также слова «эко-» и «биокосметика» (100%-натуральная косметика). Ни одна промышленно созданная косметика не может быть на 100% натуральной, в противном случае ее нельзя бы было хранить больше нескольких дней вне холодильника, напоминают специалисты и снова советуют обращать внимание на состав.
Ранее NEWS.ru писал, что американская компания Johnson & Johnson в странах Азии и Ближнего Востока решила прекратить продавать кремы, осветляющие кожу.
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