Раскрыты полезные свойства косметики с мочевиной

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Мочевина входит в ряд косметических средств. Однако из-за своего названия иногда отпугивает покупателей. На самом деле это соединение обладает полезными свойствами, благотворно влияющими на кожу, и имеет мало общего с естественными выделениями человека.

Своё название вещество получило потому, что впервые, действительно, было выделено из мочи. Его уже давно научились синтезировать в лабораториях. Проникая в кожу, молекулы мочевины удерживают влагу, также они могут доставлять её на верхние слои эпидермиса.

Благодаря этим свойствам мочевина в косметике решает несколько задач: увлажняет кожу, улучшает её структуру и препятствует образованию морщин. Используется мочевина и в лечебной косметике — там ее содержание выше.

Подобные заблуждения существуют относительно и ряда другой косметики, сообщает журнал «Росконтроль». Например, считается, шампунь с изображением лошадей — это своеобразный знак качества. Потому что в нём присутствует средство, которое используют для ухода за гривой животных. Подобный аргумент приводят и по поводу кремов, которые якобы используют доярки для вымени коров. В публикации «Росконтроля» отмечается, что зачастую надпись на ярких упаковках «лошадиных» шампуней и «коровьих» кремов — не более чем маркетинговый ход, так как косметика для человека и средства для животных проходят разные системы тестирования перед выпуском в продажу.

Ещё одно заблуждение — кремы с жемчугом. На самом деле они содержат не жемчужную пыль, а аминокислоты, гидролизат жемчуга. Белок конхиолин, содержащийся в жемчуге, оказывает хорошее воздействие на кожу, но только в том случае, если может попасть ниже эпидермиса.

Гипоаллергенная косметика на самом деле обычная, но только хорошо протестированная косметика. Поэтому эксперты рекомендуют внимательно читать этикету и смотреть, нет ли в составе вещества, которое вызывает у вас аллергию.

Не более чем маркетинговый ход также слова «эко-» и «биокосметика» (100%-натуральная косметика). Ни одна промышленно созданная косметика не может быть на 100% натуральной, в противном случае ее нельзя бы было хранить больше нескольких дней вне холодильника, напоминают специалисты и снова советуют обращать внимание на состав.

Ранее NEWS.ru писал, что американская компания Johnson & Johnson в странах Азии и Ближнего Востока решила прекратить продавать кремы, осветляющие кожу.