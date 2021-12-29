Раскрыты данные по смертности от «омикрона»

Смертность от штамма коронавируса «омикрон» на 75% меньше по сравнению с другими волнами COVID-19, в которых в основном были другие штаммы. К такому выводу пришли учёные из университета Претории и Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке, пишет The Telegraph. Если эти показатели будут воспроизведены в глобальном масштабе, то коронавирус будет постоянно присутствовать в популяции, однако не затронет большое количество людей, как при пандемии.

По данным первого крупного исследования данных о смертности, «омикрон» вызывает лишь четверть случаев смерти пациентов по сравнению с предыдущими волнами COVID-19. Учёные обнаружили, что 4,5% умерли во время волны «омикрона», по сравнению с 21,3% до того, как этот вариант прижился, — говорится в сообщении.

По мнению специалистов, если эти показатели будут воспроизведены в глобальном масштабе, то коронавирус будет постоянно присутствовать в популяции, однако не затронет большое количество людей, как при пандемии.

Учёные выяснили, что средний возраст госпитализации был намного ниже во время «омикрона» — 39 по сравнению с 49 до этого. Предполагается, что это помогло снизить смертность.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что новый штамм коронавируса «омикрон» в пять-семь раз заразнее предыдущих вариантов смертоносной инфекции.

Она также опровергла сообщения о том, что «омикрон» якобы не опасен. Исследования, проведённые Пшеничной и её коллегами в ЮАР, показали, что штамм может приводить к тяжёлым формам заболевания у непривитых.

Профессор добавила, что существующие в мире вакцины защищают от тяжёлых случаев течения «омикрона». Вакцинированный человек заболеть может, однако болезнь у него будет протекать легко, уточнила Пшеничная.