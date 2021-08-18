Раскрыта причина непреодолимой тяги к спиртному

За принятие человеком решения об употреблении алкоголя отвечает группа нервных клеток в головном мозге. Причём решение может сработать даже в том случае, когда здравый смысл подсказывает, что этого делать не нужно. К такому выводу пришли шведские учёные, результаты их исследования публикует журнал Scienсe Advances.

Известно, что большинство людей могут контролировать ситуацию с приёмом алкоголя и воздерживаться от него, когда это обещает привести к негативным последствиям. Однако существует группа людей, которые не в состоянии удержать себя в рамках. При этом в данную группу зачастую попадают люди, не имеющие явно выраженной алкогольной зависимости.

Ответить на вопрос, почем так происходит, решили учёные из Университета Линчёпинга. Они провели нейробиологические исследования на крысах, среди которых сначала выявили животных, склонных к компульсивному употреблению алкоголя, а после провели анализ особенностей их нейронных сигналов.

В ходе эксперимента крысам предлагалось нажать на рычаг и получить небольшую дозу спиртного. Через некоторое время после начала эксперимента условия изменились — и после нажатия на рычаг вместе со спиртным животные получали удар током. Большинство крыс после этого перестали упражняться с рычагом, однако около трети из них продолжали свои опыты, несмотря на дискомфорт.

При анализе мозговой деятельности учёные выявили наличие в миндалевидном теле мозга грызунов сети нервных клеток, которые активизировались перед нажатием на рычаг. Эта группа нервных клеток определяла разницу между умением ограничивать себя и неспособностью остановиться.

Миндалевидное тело — это центр мозга, который контролирует реакции страха и участвует в механизмах обучения, которые связаны со страхом наказания. Также учёные ранее доказали, что эта же область мозга отвечает за поведение, связанное с алкогольной зависимостью.

В настоящее время исследователи смогли определить конкретную группу PKCδ-положительных нервных клеток в центральной миндалине, которые способствуют развитию компульсивного алкоголизма.

Учёные рассчитывают, что фермент PKCδ станет мишенью для новых медицинских препаратов, которые помогут вылечить одну из форм алкозависимости.