Раскрыта причина непреодолимой тяги к спиртному

За принятие человеком решения об употреблении алкоголя отвечает группа нервных клеток в головном мозге. Причём решение может сработать даже в том случае, когда здравый смысл подсказывает, что этого делать не нужно. К такому выводу пришли шведские учёные, результаты их исследования публикует журнал Scienсe Advances.
Известно, что большинство людей могут контролировать ситуацию с приёмом алкоголя и воздерживаться от него, когда это обещает привести к негативным последствиям. Однако существует группа людей, которые не в состоянии удержать себя в рамках. При этом в данную группу зачастую попадают люди, не имеющие явно выраженной алкогольной зависимости.
Ответить на вопрос, почем так происходит, решили учёные из Университета Линчёпинга. Они
В ходе эксперимента крысам предлагалось нажать на рычаг и получить небольшую дозу спиртного. Через некоторое время после начала эксперимента условия изменились — и после нажатия на рычаг вместе со спиртным животные получали удар током. Большинство крыс после этого перестали упражняться с рычагом, однако около трети из них продолжали свои опыты, несмотря на дискомфорт.
При анализе мозговой деятельности учёные выявили наличие в миндалевидном теле мозга грызунов сети нервных клеток, которые активизировались перед нажатием на рычаг. Эта группа нервных клеток определяла разницу между умением ограничивать себя и неспособностью остановиться.
Миндалевидное тело — это центр мозга, который контролирует реакции страха и участвует в механизмах обучения, которые связаны со страхом наказания. Также учёные ранее доказали, что эта же область мозга отвечает за поведение, связанное с алкогольной зависимостью.
В настоящее время исследователи смогли определить конкретную группу PKCδ-положительных нервных клеток в центральной миндалине, которые способствуют развитию компульсивного алкоголизма.
Учёные рассчитывают, что фермент PKCδ станет мишенью для новых медицинских препаратов, которые помогут вылечить одну из форм алкозависимости.