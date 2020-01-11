Диетолог-нутрициолог Арина Скоромная рассказала об опасности резкой смены питания после праздничных застолий.
Я бы рекомендовала не устраивать после таких крупных пиршеств какие-то разгрузочные дни. Это может быть вреднее и для здоровья, и для фигуры, чем нормальное питание, — приводит слова Скоромной радио Sputnik.
Также она добавила, что монодиеты после пиршеств опасны для гормональной системы, желудка и обмена веществ. Поэтому специалист рекомендует вернуться к обычному рациону, но с некоторыми ограничениями.
Как ранее писал NEWS.ru, учёные и врачи сравнили самые популярные диеты на эффективность и влияние на организм и выявили самую опасную диету. По результатам исследования в чёрный список попала кетодиета.
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