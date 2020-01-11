https://static.news.ru/photo/8dea3db6-3482-11ea-a37c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Диетолог-нутрициолог Арина Скоромная рассказала об опасности резкой смены питания после праздничных застолий.

Я бы рекомендовала не устраивать после таких крупных пиршеств какие-то разгрузочные дни. Это может быть вреднее и для здоровья, и для фигуры, чем нормальное питание, — приводит слова Скоромной радио Sputnik.

Также она добавила, что монодиеты после пиршеств опасны для гормональной системы, желудка и обмена веществ. Поэтому специалист рекомендует вернуться к обычному рациону, но с некоторыми ограничениями.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные и врачи сравнили самые популярные диеты на эффективность и влияние на организм и выявили самую опасную диету. По результатам исследования в чёрный список попала кетодиета.