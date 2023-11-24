Раскрыта неожиданная польза молока и говядины для борьбы с опасной болезнью Nature: транс-вакценовая кислота из молока и говядины помогает бороться с раком

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Транс-вакценовая жирная кислота, содержащаяся в молочных продуктах, говядине и баранине, помогает организму в борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщает журнал Nature. Ученые из Калифорнийского университета в Чикаго выяснили, что это вещество повышает способность иммунных клеток человека находить и ликвидировать раковые опухоли.

Исследование на мышах показало, что у особей, кто употреблял это вещество, понижалась способность к росту раковых опухолей толстой кишки и кожи. Пациенты, которые проходили лечение лимфомы и у кого в крови обнаружили большое содержание транс-вакценовой кислоты, легче поддавались лечению. По словам ученых, вещество можно употреблять в качестве пищевой добавки, что поможет усилить процесс иммунотерапии у онкобольных людей.

Онколог-химиотерапевт Марина Шорина ранее дала советы, как снизить риск появления рака. По ее словам, для профилактики онкозаболеваний важно следить за рационом и минимизировать воздействие ультрафиолета на кожу. Специалист подчеркнула, что нужно придерживаться разнообразного рациона, богатого микро- и макронутриентами. Помимо этого, риск возникновения рака снизит отказ от курения.