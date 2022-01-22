Раскрыта эффективность «Спутника V» против «омикрона»

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» обеспечивает лучшую защиту от «омикрон»-штамма по сравнению с иностранными аналогами из-за отличий в конфигурации, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова. Эксперт добавила, что это способствует появлению в организме антител различного типа, сообщает ТАСС.

Западные вакцины формируют иммунный ответ лишь в случае, если S-белок находится в конфигурации «перед слиянием». Антитела могут вырабатываться только на неё, — заявила Баранова.

По её словам, S-белок может менять свою конфигурацию в зависимости от того, на какой стадии он находится — «перед слиянием и после слияния» с рецептором. Главное отличие в том, что американские вакцины были подвергнуты изменениям, которые привели к тому, что S-белок более не способен изменить свою конфигурацию, а это приводит к более слабой защите от COVID-19.

Ранее зампредседателя экспертного совета по здоровому образу жизни детей и подростков комитета по образованию и науке Госдумы РФ Сергей Токарев заявил, что врачи выявили ранее не свойственное коронавирусу поражение лёгких у маленьких детей. По его словам, при штамме «омикрон» стал развиваться бронхиолит.