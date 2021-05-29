Названы самые полезные блюда из мяса

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Мясное блюдо считается полезным при низком количестве дополнительного жира. Этот секрет в интервью «Звезде» раскрыла врач-диетолог Наталья Круглова. То есть при готовке повару нужно как можно меньше использовать растительное, сливочное масло или какие-либо жирные соусы.

По словам диетолога, приготовленная так пища будет иметь преимущества по сравнению с другими блюдами из мяса.

Это может быть какое-то запечённое мясо, это может быть мясо, приготовленное на гриле, может быть отварное, либо приготовленное на пару — такие способы, при которых мы не добавляем дополнительные калории, — объяснила Круглова.

Лучше всего, если к мясу добавят овощи, которые содержат пищевые волокна и витамин С, необходимые для хорошего усвоения белков и железа.

В топе по полезности на первом месте — запечённая или отварная курица и говядина с зеленью или овощами. На втором месте — куриная грудка, индейка или говядина на гриле со специями, но без масла. На третьей строчке запечённые или на пару котлеты.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал путешественникам, уезжающим на отдых за рубеж, не употреблять блюда из мяса или полуфабрикатов диких животных. В ведомстве посоветовали не есть и не пить из чужой или из грязной посуды. По возможности необходимо принимать пищу в номере отеля или на открытом воздухе