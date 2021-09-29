Раскрыт секрет лёгкого течения COVID-19

Люди, менее подверженные осложнённому течению коронавируса или вовсе защищённые от него, обладают мутацией в гене OAS1. К такому выводу пришли учёные из MRC-Университета Глазго. Результаты наблюдений опубликованы в журнале Science .

Специалисты выяснили, что защита обеспечивается присоединением молекулы жира к белку гена. Такая разновидность наделяет OAS1 функцией поиска вируса и «объявления тревоги».

Согласно исследованию, у пациентов с «плохой» формой данного гена намного чаще наблюдалась тяжёлая форма COVID-19, в 1,6 раза возрастала вероятность летального исхода по сравнению с носителями мутированной версии.

Ранее сообщалось, что после перенесённого коронавируса, в частности, у людей может измениться цвет волос. Также могут наблюдаться проблемы с выпадением волос и отслаиванием ногтей.