Ракова заявила, что коронавирус всё чаще вызывает пневмонию у детей

Коронавирус, по мере мутирования, всё больше приспосабливается к детям, вызывая у них пневмонию, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, всего в мегаполисе за время пандемии переболели 245 тысяч детей.

Мы начали госпитализировать в эту волну по 20–30 детей ежедневно, а при уханьском штамме у нас случаи были единичны, и только у детей с серьёзной сопутствующей патологией, — пояснила Ракова.

По её словам, о более активном заболевании детей говорят и сводки, которые приходят из ЮАР.

Между тем врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что дети стали в 26 раз чаще заражаться коронавирусом из-за пришедшего в Россию индийского штамма. По его словам, раньше дети болели редко из-за небольшого количества рецепторов, через которые коронавирус внедряется в клетки человека. Однако новая мутация способна прочнее связываться с рецепторами для проникновения в организм, и в случае заболевания взрослых в большинстве случаев заболевают и дети, причём всех возрастов.

Ранее специалист рассказала, что о заболевании ребёнка коронавирусом могут свидетельствовать затруднённое дыхание, западание межреберий, длительная лихорадка и ряд других признаков. Врач порекомендовала родителям обратить внимание на изменение цвета кожи и слизистых у ребёнка. При заболевании они могут побледнеть или приобрести синеватый оттенок. Ещё одним симптомом является продолжительная и плохо переносимая лихорадка, а хрипы при дыхании заболевшего ребёнка могут быть слышны на расстоянии.