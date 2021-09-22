Названы причины роста заболеваемости коронавирусом в Москве

В Москве значительно выросло число заразившихся коронавирусом и количество госпитализаций. Об этом заявила мэр столицы Анастасия Ракова. Она связала это с наступлением осеннего сезона и резким увеличением числа контактов после окончания отпусков и каникул, пишет РИА Новости.

На протяжении последних нескольких дней мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусом в Москве. По отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%, — сказала Ракова.

По её словам, рост связан с наступлением осеннего сезона и характерным для него подъёмом заболеваемости ОРВИ, а также резким увеличением числа контактов, массовым возвращением горожан из отпусков и с дач и возобновлением школьных занятий. Вице-мэр также уточнила, что для лечения пациентов с коронавирусом в городе достаточно коек.

Ранее Ракова заявила, что распространённость «дельта»-штамма коронавируса в Москве достигла 100%. Она уточнила, что правительство Москвы ведёт постоянное исследование генома SАRS-Cov-2, чтобы понимать с какой разновидностью вируса имеет дело. Для проведения исследований по секвeнированию генома выделен специальный грант.