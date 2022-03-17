Ракова рассказала об эксперименте с искусственным зрением в рентгенологии

В Москве продолжается эксперимент по использованию компьютерного зрения для анализа лучевых исследований, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова, передаёт argumenti.ru. По её словам, сейчас искусственный интеллект способен выявлять заболевания по семи направлениям исследований. Позже их количество планируют расширить до 29.

Алгоритмы научатся определять признаки туберкулёза, эмфиземы лёгких, инсульта, различных патологий на КТ брюшной полости и других заболеваний, — сказала Ракова.

По словам вице-мэра, использование искусственного интеллекта помогло уменьшить время описания лучевых исследований в 18 раз, с нескольких дней до нескольких минут.

Ранее сообщалось, что россияне увеличили траты на диагностику сердца и сосудов в частных медицинских центрах на фоне распространения постковидного синдрома. С последним, по данным ВЦИОМа, сталкивались почти 80% граждан, переболевших коронавирусом.