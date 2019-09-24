https://static.news.ru/photo/5c5816ac-dedc-11e9-aa33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

За первое полугодие 2019 года в России умерло от злокачественных новообразований 204,5 человека на 100 тысяч населения. Для сравнения за аналогичный период прошлого года умерших от рака было 199,6 на 100 тысяч человек. Таким образом число смертей увеличилось на 2,4%. Такие данные озвучил президент Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии Валерий Старинский на втором международном форуме Онкологии и Радиологии.

Во многом такая тревожная тенденция связана с поздней выявляемостью злокачественных новообразований, сообщил Валерий Старинский. По его данным, в среднем по стране недоукомплектованность кадрами в первичном звене составляет 30%.

Самая сложная ситуация наблюдается в отдалённых регионах. Так, в Кемеровской области открыто 32 первичных онкологических кабинета, но работают в них всего семь медработников. В республике Марий Эл в 21 учреждении трудятся всего девять человек, в республике Удмуртия восемь медиков на 33 кабинета.

Ранее News.ru писал, что доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева завила, что увеличению продолжительности жизни россиян способствовали успехи в здравоохранении. По её словам, благодаря вакцинации и антибиотикам люди стали жить дольше во всём мире. При этом, подчеркнула она, в России подобные медикаменты «супердоступны».