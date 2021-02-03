Онколог: во время пандемии рак выявляли случайно

https://static.news.ru/photo/839428dc-6626-11eb-bba1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия коронавируса повлияла на российских онкобольных как положительно, так и отрицательно. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил врач-онколог Евгений Имянитов. С одной стороны — многие не могли получить квалифицированную помощь, пройти обследование из-за перепрофилирования медицинских организаций для лечения больных коронавирусом. С другой стороны — большое количество опухолей было выявлено случайно, заявил он.

Человек обращался по поводу COVID-19 и поражения лёгких, а рак становился случайной находкой. Были, к сожалению, и поздно выявленные опухоли, когда сделать что-то было невозможно. Евгений Имянитов руководитель отдела биологии опухолевого роста лаборатории молекулярной онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России руководитель отдела биологии опухолевого роста лаборатории молекулярной онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России

По словам медика, многие люди до пандемии COVID-19 не ходили на обследования годами. После заражения коронавирусом выбора у них уже не было.

Ранее NEWS.ru писал, что главный онколог РФ Андрей Каприн назвал самые распространённые виды рака у мужчин и женщин. По его словам, у сильного пола это, прежде всего, рак трахеи и бронхов, предстательной железы и желудка. У дам это чаще рак молочной железы и матки. И у тех, и у других в списке наиболее частых заболеваний также встречаются онкология кожи и ободочной кишки.