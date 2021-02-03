Онколог: во время пандемии рак выявляли случайно

Пандемия коронавируса повлияла на российских онкобольных как положительно, так и отрицательно. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил врач-онколог Евгений Имянитов. С одной стороны — многие не могли получить квалифицированную помощь, пройти обследование из-за перепрофилирования медицинских организаций для лечения больных коронавирусом. С другой стороны — большое количество опухолей было выявлено случайно, заявил он.
Человек обращался по поводу COVID-19 и поражения лёгких, а рак становился случайной находкой. Были, к сожалению, и поздно выявленные опухоли, когда сделать что-то было невозможно.
По словам медика, многие люди до пандемии COVID-19 не ходили на обследования годами. После заражения коронавирусом выбора у них уже не было.
Ранее NEWS.ru писал, что главный онколог РФ Андрей Каприн назвал самые распространённые виды рака у мужчин и женщин. По его словам, у сильного пола это, прежде всего, рак трахеи и бронхов, предстательной железы и желудка. У дам это чаще рак молочной железы и матки. И у тех, и у других в списке наиболее частых заболеваний также встречаются онкология кожи и ободочной кишки.