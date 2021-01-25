Десна как брусчатка: врачи перечислили первые признаки рака полости рта

Рак полости рта встречается редко, но метко. Это не самое распространённое, но весьма опасное заболевание. Первая причина — метастазы быстро оказываются в головном мозге. И больной умирает в кратчайшие сроки. Вторая — многие вообще не знают, что во рту может появляться рак, и поэтому серьёзно запускают болезнь. Опрошенные NEWS.ru эксперты рассказали, в каких областях чаще всего располагается злокачественное новообразование и по каким первым признакам его можно вычислить.

В России ежегодно выявляют около 500 тысяч злокачественных новообразований. Из них 10–15 тысяч — это опухоли ротовой полости, то есть 2–3% общего числа, сообщил в беседе с NEWS.ru профессор РАН, президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи врач-онколог Али Мудунов. По словам эксперта, у мужчин этот вид рака встречается в 4–5 раз чаще, чем у женщин.

По данным ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России, начиная с 2009 года распространённость патологии в России увеличилась на 25%. Чаще всего злокачественная опухоль локализуется на языке (50%), щеках, деснах и нёбе (20%), на дне полости рта (20%).

Главный фактор риска возникновения рака ротовой полости — это курение сигарет, сообщает доктор Али Мудунов. Содержащиеся в дыму канцерогены воздействуют на ткани, вызывая их перманентное раздражение. Со временем это может привести к раку. Чем больше и дольше человек курит, тем больше вероятность развития злокачественной опухоли в этой локализации. В тех государствах, где приняты меры по борьбе с курением, отмечается снижение заболеваемости этими видами рака.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоупотребление крепкими спиртными напитками — ещё один провоцирующий фактор, сообщает Мудунов. Горячительное, как и табак, раздражает стенки ротоглотки. Третья возможная причина — хронические воспалительные процессы полости рта.

Это кариес, периодонтит, любые нарушения целостности зубов. Их острые края травмируют язык или щёку. К этой хронической травматизации добавляется ещё агрессивная патогенная флора, которая живёт в кариозном зубе. Она оказывает канцерогенный эффект. Али Мудунов врач-онколог, профессор РАН, президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи врач-онколог, профессор РАН, президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи

Первые признаки рака полости рта перечислил в беседе с NEWS.ru врач-стоматолог, преподаватель Алексей Антипченко. Насторожить должно любое новообразование с неровными контурами, разветвлениями на поверхности. Его цвет часто отличается от окраски окружающих тканей. Важно, что в большинстве случаев злокачественные новообразования не болят.

Если новообразование выходит на поверхность, то оно обычно доброкачественное. То, что ближе к злокачественным, обычно выглядит как эрозия или язва. Часто — с приподнятыми краями, похожая на кратер вулкана. Алексей Антипченко врач-стоматолог, преподаватель врач-стоматолог, преподаватель

У некоторых людей есть привычка на фоне стресса прикусывать щеки, стягивая их между зубами. В результате этого развивается лейкоплакия — уплотнение эпителия щеки. На местах укусов образуются участки, похожие на мозоли. Потом появляются трещины, кожа начинает напоминать брусчатку на Красной площади, сообщил Антипченко. Такое состояние врачи называют предраковым. С большой вероятностью на этом участке возникнет злокачественное новообразование.

Ощущение инородного тела внутри при нажатии на зуб также должно насторожить, предупреждает врач. Это может быть признаком цементомы (опухоль кости челюсти) или цементобластомы (новообразование цемента зуба).

Эти опухоли могут быть как доброкачественными, так и злокачественными. Чтобы это понять, проводятся дополнительные исследования — ортопантомограмма или же компьютерная томография, — сообщил доктор Антипченко.

В России 65% случаев рака ротовой полости выявляют на 3–4 стадии заболевания. По этой причине только половина больных излечивается от рака, а остальные погибают, сообщил Али Мудунов. Для сравнения: на первой стадии болезнь излечивается в 90% случаев. Поэтому врачи советуют чаще заглядывать себе в рот. Заметив подозрительное новообразование, следует пройти обследование.